وظائف شاغرة بمركز الرقابة على الالتزام البيئي

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي بيئي أول/ تعدين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة بيئية، هندسة تعدين).
– كبير أخصائي المراجعة الداخلية (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، الاقتصاد، المالية).
– أخصائي مراجعة داخلية (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، الاقتصاد، المالية).
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)