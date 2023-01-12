وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21 مدينة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف مراقبين (رجال / نساء) للعمل في 21 مدينة بالمملكة (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة، الدمام، شقراء، رفحاء، جازان، نجران، الخفجي، تيماء، القريات، تربة، تثليث، الخرمة، يدمه، رنية، مهد الذهب، العلا، شرورة، المهد)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة.

فترة العمل:

– دوام جزئي.

مكان العمل:

– (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة، الدمام، شقراء، رفحاء، جازان، نجران، الخفجي، تيماء، القريات، تربة، تثليث، الخرمة، يدمه، رنية، مهد الذهب، العلا، شرورة، المهد).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- يفضّل شهادة بكالوريوس في الإدارة أو الحاسب الآلي على الأقل.

3- يفضّل المتفرغ خلال الفترة الصباحية.

الدور الوظيفي:

– مسؤول عن توجيه الطلاب أو الطالبات أثناء دخولهم مقر الاختبار وإفادتهم بالتعليمات التي يجب إتباعها داخل المقر والعمل على تنفيذ إجراءات الاستقبال ومراقبتهم أثناء أداء الاختبار.

المسؤوليات:

1- تسجيل الطلاب / الطالبات قبل دخولهم قاعة الاختبار.

2- التأكد من هويات وبيانات الطلاب ومطابقة المعلومات الشخصية لهم.

3- العمل على توجيه الطلاب / الطالبات أثناء دخولهم مقر الاختبار وإفادتهم بالتعليمات التي يجب إتباعها داخل المقر.

4- مسؤول عن مراقبه الطلاب / الطالبات أثناء تأديتهم للاختبار.

5- تسجيل الحالات الطلابية ورفعها إلى مشرف التسجيل لاتخاذ القرار اللازم.

6- المساهمة في حل المشكلات التقنية في الأجهزة المستخدمة في الاختبار.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا