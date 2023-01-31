وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– سكرتير طبي تنفيذي.
– استشاري أمراض الرئة.
– استشاري مساعد/ أمراض القلب.
– استشاري مساعد/ جراحة التجميل.
– استشاري جراحة الأطفال.
– أخصائي إسكان.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 6 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)