وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة الاتصال والتواصل: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاتصالات، الصحافة، العلاقات العامة، التسويق).

– أخصائي عمليات أنظمة التعاون: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الهندسة، تقنية المعلومات).

– مدير محفظة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير المنافع والصرف: شهادة الماجستير في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو التخصصات ذات الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 فبراير 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)