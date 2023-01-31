وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير الموارد البشرية: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مساعد أول/ منسق إقليمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية، أو الاقتصاد).
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 فبراير 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)