وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.
وأبرزت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير خدمات تقنية المعلومات.
– أخصائي إدارة المواهب.
وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)