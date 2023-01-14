الأرصاد تنبه أهالي مكة والباحة : أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية فيلم M3gan .. صرخة تحذير من مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني على أبشر غدًا تنبيه متقدم على الشرقية: تساقط البرد وجريان السيول حتى الـ2 صباحًا الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الإبل الأهلي يوقف سلسلة انتصارات الفيصلي ويصعد للمركز الرابع إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين كبرى مُصدري الغاز بالعالم تحذر من أزمة شتاء وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية ابتداءً من اليوم.. توقع حالة مطرية غزيرة على الرياض ومحافظاتها
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس مدني.
– مشرف الكهرباء والآلات.
– مهندس بناء/ مشروع.
– مهندس ميكانيكي أول.
– أخصائي محاكاة أول/ البوليمرات.
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم السبت الموافق 14 يناير 2023م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)