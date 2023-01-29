Icon

الناتو يتحرك لتقويض نفوذ الصين Icon ضبط 317 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق Icon تشكيل مباراة الاتحاد والفيحاء Icon وظائف شاغرة في شركة Halliburton Icon عروس تستبدل باقة زهور الزفاف بـ البصل!  Icon منصة أبشر تحذر من استغلال اسمها بغرض الاحتيال Icon مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في قبضة الأمن Icon ميمونة آل خليل تباشر عملها أمينًا عامًا لمجلس شؤون الأسرة Icon لابيد: إسرائيل لم تعد أقرب حليف لـ أمريكا Icon وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة Halliburton

2023-01-29 الساعة 7:22
وظائف شاغرة في شركة Halliburton
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في كل من الخبر، والجبيل.

تفاصيل وظائف Halliburton

وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
Img

الموارد البشرية توضح مدة الإجازة المدفوعة في حالة الوفاة

Img

طيران ناس يكرم الكابتن محمد النمري بعد أكثر من 27 ألف ساعة...

– أخصائي السوق والأعمال (الخبر).

– مدير الحسابات (الخبر).

– منسق الصحة والسلامة والبيئة (الخبر).

– منسق الصيانة (الخبر).

– فني ميكانيكي (الخبر).

– محاسب أول (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...
الرياضة

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...

الرياضة
تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...
العالم

تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...

العالم
قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة
السعودية اليوم

قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة

السعودية اليوم
إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة
السعودية اليوم

إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة

السعودية اليوم
الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...

السعودية اليوم
الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...
السعودية اليوم

الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...

السعودية اليوم
أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...
السعودية اليوم

أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...

السعودية اليوم
مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة
غرائب

مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة

غرائب