وظائف شاغرة في شركة Halliburton

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أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في كل من الخبر، والجبيل.
وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي السوق والأعمال (الخبر).
– مدير الحسابات (الخبر).
– منسق الصحة والسلامة والبيئة (الخبر).
– منسق الصيانة (الخبر).
– فني ميكانيكي (الخبر).
– محاسب أول (الجبيل).
وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)