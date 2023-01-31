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وظائف شاغرة في طيران أديل

2023-01-31 الساعة 4:21
وظائف شاغرة في طيران أديل
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول المخاطر والامتثال.

– مهندس خدمات فنية.

– مدير تطوير التطبيقات.

– مدير مشروع تقنية المعلومات.

– مدير معدات الدعم الأرضي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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