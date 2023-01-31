طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا لمدة يومين وظائف شاغرة في طيران أديل الصين تسعى لإقامة منطقة تجارة حرة في الخليج الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 4.5 مليارات ريال الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم ضبط متجر للعطور أقام مسابقة وهمية في تبوك تقديم الدراسات العليا في جامعة الإمام عبدالرحمن غدًا جواو كانسيلو ينضم إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة ولادة نادرة لثلاثة توائم في نجران تنبيه من الأرصاد لأهالي المدينة المنورة: استمرار الأتربة المثارة
أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول المخاطر والامتثال.
– مهندس خدمات فنية.
– مدير تطوير التطبيقات.
– مدير مشروع تقنية المعلومات.
– مدير معدات الدعم الأرضي.
وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)