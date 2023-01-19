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وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية

2023-01-19 الساعة 3:52
وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجازان.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس الإنتاج (الرياض).

– ممثل مبيعات (الرياض).

– مشغل الحقن (الرياض).

– منسق عمليات الطلبات (الرياض).

– مهندس بيئي (جازان).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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