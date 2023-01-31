وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل

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أعلنت مجموعة شركة عبداللطيف جميل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من جدة، والطائف.
وأبرزت شركة عبداللطيف جميل، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق تسويق (جدة).
– محاسب رواتب (جدة).
– استشاري مبيعات وصيانة (عدد وظيفتين/ الطائف).
– محاسب (عدد وظيفتين/ جدة).
وأوضحت شركة عبداللطيف جميل، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)