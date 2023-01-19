وظائف شاغرة في مركز الشراكات الإستراتيجية

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أعلن المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المركز أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول/ شراكات Yستراتيجية وتطوير أعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة العامة، الاقتصاد الكلي، العلوم السياسية والدبلوماسية العامة).
– مساعد مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال والاقتصاد)، أو أي تخصص ذي صلة.
– أخصائي العلاقات العامة والاعلام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، التسويق، الاتصالات، إدارة الأعمال، الصحافة والإعلام).
وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)