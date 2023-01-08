وظائف شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بالقصيم

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالقصيم.
وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– صيدلي (عدد 3 وظائف).
– فني سكرتارية طبية (عد وظيفتين).
– فني تخدير (عدد وظيفتين).
– فني علاج تنفسي (عدد وظيفتين).
– فني غرف عمليات.
وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 7 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
نجوان شيخ الدين بابكر علي
تقني تخدير جامعة الجزيرة معي تمهيدي ماجستير الجزيرة خبرتي ثلاث سنوات معي دورة تدريبية من جامعة ألمانية