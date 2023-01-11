وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني أول مختبرات طبية.
– فني أول مختبر أسنان.
– فني تخطيط صدى القلب.
– أخصائي تخطيط أول.
– استشاري أمراض الدم.
– استشاري أمراض القلب.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يناير 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 18 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)