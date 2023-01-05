وظائف شاغرة في مصفاة سامرف

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.
وبيّنت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس معدات دوارة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– قائد عملية التحول: شهادة الدبلوم العالي في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)