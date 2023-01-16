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وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

2023-01-16 الساعة 7:50
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير عمليات إدارة التكامل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مستشار السياسة والتشريع: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

– مشرف المراجعة والاعتراضات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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