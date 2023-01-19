وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير رئيسي/ أبحاث وتحليل الاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، أو التسويق)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مستشار تنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

– أخصائي توعية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، أو التسويق)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)