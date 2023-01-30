وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الاستهداف الأمني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة العامة، أو الاقتصاد، أو التجارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول استراتيجية رئيسي (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– خبير تخطيط الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)