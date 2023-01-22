Icon

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف متعاونين Icon استبعاد خالد الغنام يثير التساؤلات حول مصيره مع النصر Icon إلزام جميع ناقلي البضائع على الطرق البرية بتطبيق وثيقة النقل الإلكترونية Icon مواطن بحوزته 134 كجم من القات في قبضة الأمن Icon سماحة المفتي: إحراق المصحف بالسويد استفزاز ويؤجج الفتن والتطرف Icon مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا Icon النصر يستهدف الفوز الـ12 ضد الاتفاق Icon مدني الرياض يخمد حريقًا بسطح مبنى تجاري Icon مؤشر قوي بانفتاح المملكة على التعامل بعملات غير الدولار Icon حكام مباراتي اليوم في دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية

2023-01-22 الساعة 2:08
وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السوق المالية

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
Img

برنامج خدمة ضيوف الرحمن يوفر وظائف لمختلف التخصصات

Img

سعود الطبية: الشوكولاتة الداكنة سعرات أقل وفوائد أعلى

– أخصائي/ إدارة أمن المعلومات.

– أخصائي/ إدارة الإشراف على مراجعي الحسابات.

– أخصائي/ إدارة دراسات لجنة الاستئناف.

– أخصائي/ إدارة حوكمة الشركات.

– أخصائي أول/ إدارة التراخيص.

– أخصائي/ إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة
العالم

إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة

العالم
توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...
آخر الاخبار

توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...

آخر الاخبار
توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي...
أخبار رئيسية

توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي...

أخبار رئيسية
5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على...
وظائف

5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على...

وظائف
متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن
أخبار أمنية

متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن

أخبار أمنية
الدفاع المدني: تجنبوا 5 أخطار عند استخدام...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: تجنبوا 5 أخطار عند استخدام...

السعودية اليوم
طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر
السعودية اليوم

طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر
الرياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر

الرياضة