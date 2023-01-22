وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية

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أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي/ إدارة أمن المعلومات.
– أخصائي/ إدارة الإشراف على مراجعي الحسابات.
– أخصائي/ إدارة دراسات لجنة الاستئناف.
– أخصائي/ إدارة حوكمة الشركات.
– أخصائي أول/ إدارة التراخيص.
– أخصائي/ إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)