وظائف شاغرة في هيئة المقيّمين المعتمدين

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أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت هيئة المقيّمين المعتمدين، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف اختبارات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، القياس والتقويم، أو العلوم التربوية)، أو تخصص ذو علاقة بالدراسات التربوية، ويفضل شهادة الماجستير.
– أخصائي أول رقابة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أو إدارة أعمال)، أو ما يعادلها.
وأوضحت هيئة المقيّمين المعتمدين، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)