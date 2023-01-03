وظائف شاغرة في هيئة تنظيم المياه والكهرباء المملكة تدين الممارسات الاستفزازية لمسؤول إسرائيلي اقتحم باحات الأقصى عروس الشمال حائل تتزين بالمطر والضباب الإندبندنت: طالبان تشن حربًا ضد المرأة الأفغانية استمرار الدراسة عن بُعد في مدارس المهد غدًا الهلال الأحمر يباشر 39756 حالة بمنطقة مكة المكرمة وظائف إدارية شاغرة بشركة المراعي تعليم الدوادمي: استمرار الدراسة المسائية اليوم عن بُعد الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف للعمل في الرياض سدايا تعلن عن وظائف في عدة تخصصات
أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في إدارة تقنية المعلومات بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير البنية المؤسسية.
– خبير عمليات وبنية تحتية.
– محلل أعمال.
وأوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)