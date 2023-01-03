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لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

وظائف شاغرة في هيئة تنظيم المياه والكهرباء

2023-01-03 الساعة 3:02
وظائف شاغرة في هيئة تنظيم المياه والكهرباء
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في إدارة تقنية المعلومات بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة والكهرباء

وأبرزت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– خبير البنية المؤسسية.

– خبير عمليات وبنية تحتية.

– محلل أعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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