وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظة الخبر.
وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أنظمة الصيانة الوقائية: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي صلة.
– مدير البنية التحتية: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي صلة.
وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)