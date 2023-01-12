وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية المسند: كل الظواهر المناخية بالمملكة طبيعية عدا تغير درجات الحرارة اكتشاف مجموعة ثانية من الوثائق السرية لـ بايدن الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية السفارة الأمريكية بالرياض تغلق أبوابها الاثنين المقبل وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية في 4 مدن ضبط 1882 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد الأمامي وظائف إدارية شاغرة لدى النهدي اكتمال نجاح عملية فصل التوأم السيامي العراقي بشكل نهائي
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أول جودة التدقيق الداخلي.
– مدقق داخلي أول الإستراتيجية.
– مساعد مدير تدقيق الأسواق الجديدة.
– أخصائي دعم تقنية المعلومات.
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)