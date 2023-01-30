وظائف شاغرة لدى البريد السعودي

أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البريد السعودي

وأبرزت مؤسسة البريد السعودي، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس مخاطر الأمن السيبراني.

– مشرف حوكمة الأمن السيبراني.

– أخصائي أول إدارة منتجات العنوان الوطني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مؤسسة البريد السعودي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 فبراير 2023م.

وأفادت المؤسسة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)