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وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

2023-01-08 الساعة 3:41
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مساعد مدير/ صندوق الوقف: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مستشار أول الامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصَي: (القانون، الشريعة الإسلامية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 فبراير 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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