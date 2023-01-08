وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد مدير/ صندوق الوقف: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مستشار أول الامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصَي: (القانون، الشريعة الإسلامية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 فبراير 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)