وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير علاقات التأمين المصرفي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة، الاقتصاد، المبيعات والتسويق، المالية، المحاسبة، الخدمات المصرفية، التجارة، التأمين)، أو ما يعادلها.

– موظف قطاع التجزئة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، التسويق، إدارة الأعمال).

– مدير عمليات مركز الخدمة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)