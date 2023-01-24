وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 3 مدن

أمطار الرياض تظهر أجواء العاصمة المميزة الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع السعودية تتغلب على بريطانيا في مجال الرعاية الصحية للمرأة رابط التسجيل في دوري المدارس لـ البنين وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لقطات لهطول أمطار متوسطة على المنطقة الشرقية الجماهير: تغيير ناقل دوري روشن مطلب تركي الفيصل: الدبلوماسية الشعبية أداة اتصال عصرية مع شعوب العالم إسبانيا تغرم شركة توصيل طلبات 62 مليون دولار الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في المناطق المحمية
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والجبيل، وجازان.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول مناولة المستودعات (الدمام): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص إدارة المكاتب.
– مهندس سلامة العمليات (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو هندسة سلامة العمليات).
– مراقب المخزون (جازان): شهادة الدبلوم في تخصص سلسلة التوريد، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)