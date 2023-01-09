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وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا

2023-01-09 الساعة 2:10
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مستشار محتوى الحياة البرية.

– مدير علاقات أعمال تقنية المعلومات.

– أخصائي مكتب السفريات.

– رئيس المخططات.

– رئيس تطوير المحتوى.

– أخصائي أول التصميم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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