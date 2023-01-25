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وظائف شاغرة لدى بوبا للتأمين في 6 مدن

2023-01-25 الساعة 7:15
وظائف شاغرة لدى بوبا للتأمين في 6 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، وينبع، والمدينة المنورة، وأبها، والخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف بوبا

وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– موظف خدمات داخلية (جدة).

– مساعد أول/ خدمات مندوبي المستشفى (ينبع).

– مساعد أول/ خدمات مندوبي المستشفى (المدينة المنورة).

– مساعد أول/ خدمات مندوبي المستشفى (أبها).

– مساعد أول/ خدمات مندوبي المستشفى (الخبر).

– مساعد أول/ خدمات مندوبي المستشفى (الرياض).

– مساعد أول/ خدمات مندوبي المستشفى (عدد 4 وظائف/ جدة).

– مدير عمليات المحاسبة (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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