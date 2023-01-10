وظائف شاغرة لدى تطوير التعليم القابضة

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أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي، ومركز الأمير سلطان في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة تطوير التعليم القابضة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة المشاريع.
– أخصائي شريك أعمال الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة تطوير التعليم القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)