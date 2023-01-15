Icon

سوق الأسهم السعودي ينهي تعاملاته باللون الأحمر Icon أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023 Icon وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر بنده Icon وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية Icon أمن الدولة: مركز العمليات الميدانية معني باستقبال بلاغات الإرهاب Icon وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc Icon الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل مثيرة Icon نظام الشركات الجديد يدخل حيز النفاذ الخميس المقبل Icon تخريج 471 فردًا في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالشرقية Icon برشلونة يسعى لإنهاء معاناته بالكلاسيكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc

2023-01-15 الساعة 3:59
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
Img

المعيقلي: المملكة تولت زمام ترسيخ معاني السماحة الإسلامية والاعتدال والوسطية

Img

عودة الهدوء واستعادة قصور الرئاسة في البرازيل

– مدقق الجودة الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال، المالية).

– مساعد مدير تدقيق الناقل والبيع بالجملة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال، المالية).

– مساعد مدير وحدة الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، الالكترونيات، هندسة الاتصالات).

– مشرف تصميم التكاليف التنظيمية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط
العالم

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط

العالم
تل أبيب تغرق في مياه الأمطار
العالم

تل أبيب تغرق في مياه الأمطار

العالم
حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة
السعودية اليوم

حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة

السعودية اليوم
إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...
السعودية اليوم

إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...

السعودية اليوم
مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...
الرياضة

مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...

الرياضة
4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي
الرياضة

4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي

الرياضة
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...
أخبار رئيسية

انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...

أخبار رئيسية