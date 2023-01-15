وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدقق الجودة الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال، المالية).
– مساعد مدير تدقيق الناقل والبيع بالجملة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال، المالية).
– مساعد مدير وحدة الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، الالكترونيات، هندسة الاتصالات).
– مشرف تصميم التكاليف التنظيمية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)