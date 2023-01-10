Icon

استخدام التحديث الجديد من واتساب الخاص متاح Icon أمير الحدود الشمالية يوجه بتشغيل مستشفى الولادة برفحاء خلال 100 يوم Icon منتخب الكويت يُنعش حظوظه بفوز صعب ضد الإمارات Icon مجلس الوزراء يوافق على السياسة الوطنية للمساواة بالمعاملة في الاستخدام والمهنة Icon توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم المناطق بدءًا من الخميس Icon مدارس الحدود الشمالية تستأنف الدراسة الحضورية غدًا Icon 15 وظيفة شاغرة للجنسين في مشروع نيوم Icon وظائف شاغرة لدى طيران أديل في 3 مدن Icon كوندوليزا رايس تعترف: الوقت ليس في صالح أوكرانيا Icon 5 مقيمين في قبضة الأمن لسرقتهم بطاريات شحن أبراج الاتصالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة بن زقر في 5 مدن

2023-01-10 الساعة 5:35
وظائف شاغرة لدى شركة بن زقر في 5 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بن زقر التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (7) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مشرف الحسابات/ مدير مبيعات التجارة الحديثة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، والدمام، ونجران، وجازان، وبريدة).

شروط وظائف شركة بن زقر

وأبرزت شركة بن زقر التجارية، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

قد يهمّك أيضاً
Img

صادرات المملكة النفطية وراء استقرار الأسواق العالمية

Img

الدويش: وجود رونالدو سيُصلح أشياء كثيرة بالدوري والنصر

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بن زقر التجارية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رهف القحطاني تشتري ناقتين: راح أصير مليونيرة!
مشاهير

رهف القحطاني تشتري ناقتين: راح أصير مليونيرة!

مشاهير
طارق حامد: الاتحاد كان يستطيع الفوز على...
الرياضة

طارق حامد: الاتحاد كان يستطيع الفوز على...

الرياضة
أردني يقدم بلاغاً للشرطة بسرقة زوجته لأدوات...
غرائب

أردني يقدم بلاغاً للشرطة بسرقة زوجته لأدوات...

غرائب
مطالبات بمنع كيفن هارت من دخول مصر
العالم

مطالبات بمنع كيفن هارت من دخول مصر

العالم
جماهير النصر تستقبل كريستيانو رونالدو في مرسول...
آخر الاخبار

جماهير النصر تستقبل كريستيانو رونالدو في مرسول...

آخر الاخبار
إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها
مشاهير

إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها

مشاهير
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
كأس العالم 2022 قد يحطم الرقم القياسي...
آخر الاخبار

كأس العالم 2022 قد يحطم الرقم القياسي...

آخر الاخبار