وظائف شاغرة لدى شركة بن زقر في 5 مدن

استخدام التحديث الجديد من واتساب الخاص متاح أمير الحدود الشمالية يوجه بتشغيل مستشفى الولادة برفحاء خلال 100 يوم منتخب الكويت يُنعش حظوظه بفوز صعب ضد الإمارات مجلس الوزراء يوافق على السياسة الوطنية للمساواة بالمعاملة في الاستخدام والمهنة توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم المناطق بدءًا من الخميس مدارس الحدود الشمالية تستأنف الدراسة الحضورية غدًا 15 وظيفة شاغرة للجنسين في مشروع نيوم وظائف شاغرة لدى طيران أديل في 3 مدن كوندوليزا رايس تعترف: الوقت ليس في صالح أوكرانيا 5 مقيمين في قبضة الأمن لسرقتهم بطاريات شحن أبراج الاتصالات
أعلنت شركة بن زقر التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (7) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مشرف الحسابات/ مدير مبيعات التجارة الحديثة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، والدمام، ونجران، وجازان، وبريدة).
وأبرزت شركة بن زقر التجارية، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
وأوضحت شركة بن زقر التجارية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)