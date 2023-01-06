وظائف شاغرة لدى شركة معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم الجيولوجيا (الرياض).

– محلل أول/ تطوير الأعمال (رأس الخير).

– أخصائي رئيسي/ البحث والتطوير (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)