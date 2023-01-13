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وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

2023-01-13 الساعة 11:27
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والظهران.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي إلكترونيات الطيران/ التايفون (الطائف).

– مشرف فني طوافات النجاة/ التايفون (الطائف).

– مشرف متجر معدات النجاة/ التايفون (الطائف).

– مفتش ضمان الجودة (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 يناير 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 26 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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