Icon

جورجينيو يقترب من آرسنال قبل غلق الميركاتو الشتوي Icon طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا لمدة يومين Icon وظائف شاغرة في طيران أديل Icon الصين تسعى لإقامة منطقة تجارة حرة في الخليج Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 4.5 مليارات ريال Icon الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم Icon ضبط متجر للعطور أقام مسابقة وهمية في تبوك Icon تقديم الدراسات العليا في جامعة الإمام عبدالرحمن غدًا Icon جواو كانسيلو ينضم إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة Icon ولادة نادرة لثلاثة توائم في نجران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى صندوق التنمية العقاري

2023-01-31 الساعة 12:28
وظائف شاغرة لدى صندوق التنمية العقاري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن صندوق التنمية العقارية عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمجال التحول الرقمي بمدينة الرياض، عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) .

المسميات والشروط

وأوضح الصندوق أن المسمى الوظيفي المطلوب هو أخصائي التحوّل الرقمي، وفقا للشروط التالية:

قد يهمّك أيضاً
Img

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن وظائف شاغرة

Img

لقطات لسقوط حافلة تركية في بحيرة وسط صراخ السائق والركاب

1- درجة بكالوريوس فأعلى في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة (منها سنتين لحملة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه).

رابط التقديم

وأشار إلى أن التقديم متاح حالياً وذلك من خلال الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء
السعودية اليوم

مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء

السعودية اليوم
أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...
السعودية اليوم

أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق
السعودية اليوم

الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق

السعودية اليوم
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي
الرياضة

مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي

الرياضة
النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل
صحة وطب‎

النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل

صحة وطب‎