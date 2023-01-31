وظائف شاغرة لدى صندوق التنمية العقاري

جورجينيو يقترب من آرسنال قبل غلق الميركاتو الشتوي طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا لمدة يومين وظائف شاغرة في طيران أديل الصين تسعى لإقامة منطقة تجارة حرة في الخليج الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 4.5 مليارات ريال الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم ضبط متجر للعطور أقام مسابقة وهمية في تبوك تقديم الدراسات العليا في جامعة الإمام عبدالرحمن غدًا جواو كانسيلو ينضم إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة ولادة نادرة لثلاثة توائم في نجران
أعلن صندوق التنمية العقارية عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمجال التحول الرقمي بمدينة الرياض، عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) .
وأوضح الصندوق أن المسمى الوظيفي المطلوب هو أخصائي التحوّل الرقمي، وفقا للشروط التالية:
1- درجة بكالوريوس فأعلى في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة (منها سنتين لحملة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه).
وأشار إلى أن التقديم متاح حالياً وذلك من خلال الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي (اضغط هنا).