وظائف شاغرة لدى صندوق التنمية العقاري

أعلن صندوق التنمية العقارية عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمجال التحول الرقمي بمدينة الرياض، عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) .

المسميات والشروط

وأوضح الصندوق أن المسمى الوظيفي المطلوب هو أخصائي التحوّل الرقمي، وفقا للشروط التالية:

1- درجة بكالوريوس فأعلى في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة (منها سنتين لحملة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه).

رابط التقديم

وأشار إلى أن التقديم متاح حالياً وذلك من خلال الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي (اضغط هنا).