تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الفيحاء وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية الإطاحة بـ10 مواطنين و4 سودانيين ارتكبوا مخالفات رعي وظائف شاغرة لدى طيران الإمارات في 3 مدن زوجة رئيس أوكرانيا تغالب دموعها بعد مقتل وزير الداخلية ماتيتش مستمر مع أبها حتى 2024 ريال مدريد يتحرك لضم مبابي الهلال عينه على الصدارة التجارة تستدعي 46 مركبة لاند روفر تاريخ مواجهات رونالدو وميسي قبل كأس موسم الرياض
أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الدمام، الرياض، وجدة.
وبيّنت شركة طيران الإمارات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– وكيل أول خدمات المطار (الدمام).
– مدير المبيعات (الرياض).
– وكيل أول المبيعات وخدمة العملاء (جدة).
وأوضحت شركة طيران الإمارات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)