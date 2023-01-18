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وظائف شاغرة لدى طيران الإمارات في 3 مدن

2023-01-18 الساعة 7:00
وظائف شاغرة لدى طيران الإمارات في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الدمام، الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف طيران الإمارات

وبيّنت شركة طيران الإمارات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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اشتراطات جديدة لمحطات الوقود وإلزامها بإحاطة السياج

– وكيل أول خدمات المطار (الدمام).

– مدير المبيعات (الرياض).

– وكيل أول المبيعات وخدمة العملاء (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران الإمارات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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