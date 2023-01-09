وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن وظائف شاغرة لدى فروع الخطوط القطرية وظائف شاغرة للجنسين في طيران أديل إغلاق حديقة الحيوان بالرياض لمدة 3 أيام تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة العراق وظائف شاغرة للجنسين بمشروع البحر الأحمر أنفاق مكة المكرمة تعزز انسيابية الحركة المرورية رد فعل ركاب طائرة سقط بابها بعد الإقلاع بلحظات تحذير من الأرصاد لأهالي القصيم : عواصف وأمطار حتى الـ 10 مساءً مقتل جزائرية على يد ثلاثيني استدرجها عبر السناب
أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت شركة الخطوط الجوية القطرية أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– وكيل خدمات المطار (الرياض).
– مشرف مناوب خدمات المطار (جدة).
– مسؤول مناوب خدمات المطار (جدة).
وأوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)