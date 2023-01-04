Icon

تعقد موقف هازارد مع ريال مدريد Icon تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص غدًا Icon الشباب في اختبار صعب ضد الوحدة Icon وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة لدى فروع الخطوط القطرية Icon توقعات بانخفاض فرص الأمطار على 6 مناطق بدءًا من الليلة Icon وظائف إدارية شاغرة لدى مطارات جدة Icon مدني المدينة المنورة ينقذ 3 أشخاص احتجزوا داخل مركبة Icon محمد العويس يترقب المشاركة أساسيًا Icon سعر الدولار يسجل رقمًا قياسيًا أمام الجنيه المصري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم
لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس

وظائف شاغرة لدى فروع الخطوط القطرية

2023-01-04 الساعة 2:32
وظائف شاغرة لدى فروع الخطوط القطرية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الطائف، والقصيم.

تفاصيل وظائف الخطوط القطرية

وأبرزت شركة الخطوط الجوية القطرية أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
Img

سفارة المملكة في سريلانكا: اعتماد إجراءات جديدة لتسهيل القدوم

Img

4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي

– وكيل خدمات المطار (الطائف).

– مسؤول مناوب خدمات المطار (القصيم).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل...
السعودية اليوم

فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي

وظائف
منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة...
الرياضة

منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة...

الرياضة
التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن
الرياضة

التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن

الرياضة
أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية...
السعودية اليوم

أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية...

السعودية اليوم
انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض
السعودية اليوم

انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض

السعودية اليوم
شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج
الرياضة

شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج

الرياضة
لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم
السعودية اليوم

لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم

السعودية اليوم