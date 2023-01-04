وظائف شاغرة لدى فروع الخطوط القطرية

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أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الطائف، والقصيم.
وأبرزت شركة الخطوط الجوية القطرية أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– وكيل خدمات المطار (الطائف).
– مسؤول مناوب خدمات المطار (القصيم).
وأوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)