Icon

انتشار الإبل في مواقع ظهور الربيع نوع من الرعي الجائر Icon وظائف شاغرة لدى قطار سار Icon محمد أبو تريكة: إقامة مباراة كأس موسم الرياض ضد سان جيرمان فكرة عبقرية Icon اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد تسترشد بأحكام من الدول الرائدة Icon ضبط 1969 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon حضور جماهيري يزين مدرجات ملعب الملك فهد Icon لحظة سجود ماجد المهندس فور وصوله مطار البصرة Icon ترقية سعد بن محمد المطرود للمرتبة الرابعة عشرة Icon توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن عمل المشترك لدى أكثر من وظيفة Icon اللحوم المزيفة حيلة فشلت في إنقاذ العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى قطار سار

2023-01-19 الساعة 7:55
وظائف شاغرة لدى قطار سار
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف قطار سار

وأبرزت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
Img

إحباط تهريب 40 كجم من المخدر في جازان

Img

وزيرة مصرية تتحدى إيلون ماسك لزيارة المتحف الكبير بعد تغريدته

– خبير المسار الفني والتدريب.

– خبير فني تقييم المسارات.

– مهندس مشروع أول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية
الرياضة

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية

الرياضة
إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها
مشاهير

إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها

مشاهير
مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...
السعودية اليوم

مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...

السعودية اليوم
تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن
الرياضة

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن

الرياضة
المنتخب السعودي الـ49 عالميًا
الرياضة

المنتخب السعودي الـ49 عالميًا

الرياضة
خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...
السعودية اليوم

خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...

السعودية اليوم
إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان
صحة وطب‎

إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان

صحة وطب‎
إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...
حصاد اليوم

إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...

حصاد اليوم