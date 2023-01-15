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في عددٍ من التخصصات

وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو الدولية

2023-01-15 الساعة 10:53
وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو الدولية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة سيركو الدولية “Serco Group”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المجموعة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مراقب وثائق أول.
  2. مدير مشروع أول.
  3. رئيس تصميم الخبرة.
  4. مدير أصحاب المصالح.
  5. موظف دعم إداري.
  6. منسق مراقبة المشروع.
  7. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 15يناير 2023م.

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وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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