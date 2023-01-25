الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 4 مليارات ريال وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية 80 ألف ريال غرامة صيد الذئب العربي جارسيا: مواجهة الغد صعبة والاتحاد منافس قوي 5 نصائح لتحقيق أفضل إنتاجية في العمل عن بعد 10 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن اعتقال رجل في إسبانيا بتهمة إرسال رسائل مفخخة إلى رئيس الوزراء وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل تغريم مخالف لنظام السوق المالية 70 ألف ريال الفتح يضم كريستيان تيلو حتى 2024
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.
وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب استشاري سكتة دماغية.
– استشاري مساعد جراحة المسالك البولية.
– أخصائي إدارة مشاريع/ الإدارة التنفيذية المشاركة لشؤون المرضى.
وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 9 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)