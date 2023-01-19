Icon

وفاة مشجع عراقي بسبب التدافع قبل نهائي خليجي 25 Icon الزكاة: 31 يناير آخر موعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة Icon 3 أشياء توضح تأكيد حجزك للحج Icon ترامب: فيسبوك خسر 700 مليار دولار بسببي Icon بث دوري روشن السعودي على قناتين بإيطاليا والبرتغال Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار Icon التعادل يحسم مباراة العدالة والباطن Icon موسكو ومينسك يعلنان التعاون العسكري لصد أي هجوم Icon مستكشفو رحلة قلب الجزيرة العربية يجدون آثار بيض نعام ونقوشًا صخرية Icon جوائز ميدان فروسية حفر الباطن الأعلى قيمة واستريسي يحقق الكأس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مركز التعليم الإلكتروني

2023-01-19 الساعة 4:50
وظائف شاغرة لدى مركز التعليم الإلكتروني
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز التعليم الإلكتروني

وأبرز المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بفروع المراعي

Img

حلول مقترحة لمشاكل تعثر السداد للمخالفات المرورية

– مدير قسم الإعلام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإعلام، التسويق، الإدارة)، أو أي تخصص ذي صلة.

– قائد الحوكمة والمخاطر والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي صلة.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية
الرياضة

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية

الرياضة
إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها
مشاهير

إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها

مشاهير
مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...
السعودية اليوم

مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...

السعودية اليوم
تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن
الرياضة

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن

الرياضة
المنتخب السعودي الـ49 عالميًا
الرياضة

المنتخب السعودي الـ49 عالميًا

الرياضة
خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...
السعودية اليوم

خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...

السعودية اليوم
إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان
صحة وطب‎

إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان

صحة وطب‎
إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...
حصاد اليوم

إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...

حصاد اليوم