وظائف شاغرة لدى مركز التعليم الإلكتروني

وفاة مشجع عراقي بسبب التدافع قبل نهائي خليجي 25 الزكاة: 31 يناير آخر موعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة 3 أشياء توضح تأكيد حجزك للحج ترامب: فيسبوك خسر 700 مليار دولار بسببي بث دوري روشن السعودي على قناتين بإيطاليا والبرتغال وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار التعادل يحسم مباراة العدالة والباطن موسكو ومينسك يعلنان التعاون العسكري لصد أي هجوم مستكشفو رحلة قلب الجزيرة العربية يجدون آثار بيض نعام ونقوشًا صخرية جوائز ميدان فروسية حفر الباطن الأعلى قيمة واستريسي يحقق الكأس
أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرز المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير قسم الإعلام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإعلام، التسويق، الإدارة)، أو أي تخصص ذي صلة.
– قائد الحوكمة والمخاطر والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي صلة.
وأوضح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)