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وظائف شاغرة لدى مصفاة سامرف

2023-01-18 الساعة 8:18
وظائف شاغرة لدى مصفاة سامرف
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف سامرف

وبيّنت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس الأمن السيبراني (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (أمن المعلومات، علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر).

– مهندس مدني أول: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

– مهندس تفتيش: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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