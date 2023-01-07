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لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

2023-01-07 الساعة 2:56
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُشرف الخدمات اللوجستية:

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– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

2- مدير المحفظة:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مُشرف عمليات الشبكة:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

4- أخصائي إدارة التعلم والتطوير:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم:

– من خلال بوابة التوظيف لدى الهيئة عبر الرابط التالي:
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