وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- مُشرف الخدمات اللوجستية:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
2- مدير المحفظة:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
3- مُشرف عمليات الشبكة:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
4- أخصائي إدارة التعلم والتطوير:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
– من خلال بوابة التوظيف لدى الهيئة عبر الرابط التالي:
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