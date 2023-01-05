وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى

وبيّنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول مراقبة المشتريات الإستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، الإدارة، الهندسة)، أو أي تخصص ذي صلة.

– مدير شؤون مجلس الإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، إدارة المكاتب)، أو التخصصات ذات الصلة .

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)