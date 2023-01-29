وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وتعليمية وتدريبية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، والدمام، والطائف، وخميس مشيط.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق مشروع (الظهران).
– معلم لغة إنجليزية (الرياض).
– مدرب زوارق (الدمام).
– مدير ضمان تدريب الطيران (الرياض).
– مشرف التسلح ومعدات السلامة/ التايفون (الطائف).
– مساعد فني/ الدعم (الظهران).
– معلم لغة إنجليزية (خميس مشيط).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 19 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)