وظائف شاغرة لدى NOMAC في 4 مدن

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من جدة، ورابغ، وأملج، والقرية.
وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول الخدمات المشتركة وعمليات الموارد البشرية (جدة).
– مدير الصحة والسلامة والبيئة (رابغ).
– مهندس الصحة والسلامة والبيئة (أملج).
– مخطط الصيانة (رابغ).
– مهندس ميكانيكي (القرية).
وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)