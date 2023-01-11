وظائف شاغرة للجنسين بفروع شركة سدافكو

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أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والدمام.
وأبرزت شركة سدافكو أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– ميكانيكي مركبات ثقيلة (للرجال/ جدة): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– مشرف مبيعات (للنساء/ الدمام): شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المالية).
وأوضحت شركة سدافكو أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)