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وظائف شاغرة للجنسين بمشروع البحر الأحمر

2023-01-09 الساعة 6:07
وظائف شاغرة للجنسين بمشروع البحر الأحمر
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف البحر الأحمر للتطوير

وأبرزت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير أول هندسة المناظر الطبيعية.

– مدير العمارة الداخلية.

– مساعد مدير العمارة الداخلية.

– مدير تجاري.

– مدير الهندسة المعمارية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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