وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن وظائف شاغرة لدى فروع الخطوط القطرية وظائف شاغرة للجنسين في طيران أديل إغلاق حديقة الحيوان بالرياض لمدة 3 أيام تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة العراق وظائف شاغرة للجنسين بمشروع البحر الأحمر أنفاق مكة المكرمة تعزز انسيابية الحركة المرورية رد فعل ركاب طائرة سقط بابها بعد الإقلاع بلحظات تحذير من الأرصاد لأهالي القصيم : عواصف وأمطار حتى الـ 10 مساءً مقتل جزائرية على يد ثلاثيني استدرجها عبر السناب
أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.
وأبرزت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول هندسة المناظر الطبيعية.
– مدير العمارة الداخلية.
– مساعد مدير العمارة الداخلية.
– مدير تجاري.
– مدير الهندسة المعمارية.
وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)