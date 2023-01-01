وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك عبدالله

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.
وأبرزت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي اتصالات.
– مهندس حلول المشاريع.
– رئيس تطوير الاستشارات الفنية.
– أخصائي تحسين العمليات التشغيلية.
– مدير الإستراتيجية والتخطيط.
وأوضحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)