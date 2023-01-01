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وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك عبدالله

2023-01-01 الساعة 10:47
وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك عبدالله
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك عبدالله

وأبرزت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي اتصالات.

– مهندس حلول المشاريع.

– رئيس تطوير الاستشارات الفنية.

– أخصائي تحسين العمليات التشغيلية.

– مدير الإستراتيجية والتخطيط.

التقديم على الوظائف

وأوضحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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